Соответствующие нововведения будут действовать только в условиях военного положения

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Правительство РФ установило порядок введения внешнего управления на негосударственных предприятиях, выпускающих авиационную и судостроительную продукцию гражданского назначения, а также продукцию военного назначения. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующие нововведения будут действовать только в условиях военного положения.

"В условиях военного положения внешнее управление на таких предприятиях может устанавливаться, если компания нарушает свои обязательства по государственным контрактам, в том числе не обеспечивает поставки необходимой продукции. Кроме того, основаниями для введения внешнего управления может быть несоответствие качества изделий контрактным требованиям или установление прямого или косвенного контроля над предприятием иностранных граждан из недружественных стран", - говорится в сообщении Минпромторга РФ.

Отмечается, что решение о введении внешнего управления будет принимать рабочая группа при коллегии военно-промышленной комиссии, а оформляться актом Минпромторга.

"Управляющая организация, осуществляющая внешнее управление на выбранных предприятиях, должна представить в Минпромторг план своей деятельности, который, в частности, предполагает исполнение государственных контрактов в установленные сроки. После того, как цели внешнего управления предприятием будут достигнуты, рабочая группа при коллегии Военно-промышленной комиссии может принять решение о прекращении внешнего управления и возобновлении прав акционеров предприятия", - пояснили в Минпромторге.