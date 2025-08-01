Рассмотрение будет по итогам поездки рабочей группы комиссии "Промышленность" на воссоединившиеся территории

САМАРА, 1 августа. /ТАСС/. Участники комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" на заседании в Самарской области области на следующей неделе рассмотрят вопросы восстановления промышленного потенциала и развития промышленности регионов Донбасса и Новороссии. Обсуждение состоится по итогам поездки рабочей группы комиссии на воссоединившиеся территории, сообщили в пресс-службе главы комиссии Госсовета, губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

"Впервые комиссия работает на территории Луганской Народной Республики и в целом на территориях, которые вернулись в состав Российской Федерации. <…> Видим и знаем большую работу, которую ведут республики, Херсонская и Запорожская области по восстановлению промышленности. Минпромторг России уделяет по поручению министра Антона Андреевича Алиханова особое внимание этому", - приводит пресс-служба слова Федорищева. В работе группы приняли участие председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук, министры промышленности и торговли ЛНР, Донецкой Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области, директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга РФ Олег Ступин. Вопросы развития промышленности, социальной и других сфер в ЛНР Федорищев обсудил с Ковальчуком отдельно на двухсторонней встрече.

Участники рабочей поездки посетили и оценили работу ряда крупных промышленных предприятий. В их числе завод по производству холодильной техники "ДонФрост" в Донецке - производство полного цикла с новейшими технологиями, модернизированным оборудованием и собственной научно-конструкторской базой. Также делегация посетила ООО "Южный горно-металлургический комплекс" - Алчевский металлургический комбинат, который специализируется на производстве доменного кокса, каменноугольной смолы, сульфата аммония, чугуна, а также толстолистовом, крупном сортовом и фасонном прокате более чем из 140 марок стали.

Возглавляющий комиссию Госсовета по направлению "Промышленность" и Самарскую область Федорищев сообщил о том, что во взаимодействии с Минпромторгом России готовит доклад о состоянии промышленности территорий и предложения по ее поддержке для рассмотрения на комиссии. Он предложил представителям регионов выступить с идеями по развитию промышленности на местах с тем, чтобы решить вопросы системно, законодательно, при поддержке правительства страны.

В новость внесена правка (19:38 мск) - передается с уточнением в первом абзаце. Верно: губернатор Самарской области.