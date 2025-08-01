Часть видов разрешительной деятельности была переведена на реестровую модель, что позволило отказаться от разрешений на бумаге в пользу записей в электронных реестрах, сообщили в секретариате вице-премьера - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Более 400 видов разрешений и лицензий для бизнеса можно получить на "Госуслугах", сообщили журналистам в секретариате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

"Свыше 400 видов разрешений теперь можно получить на портале "Госуслуги". Благодаря переводу всех процедур в цифровой контур вдвое сократились сроки предоставления разрешений (в среднем с 43 до 19 дней) и количество документов от заявителей (с 8 до 4 документов)", - рассказали в секретариате.

Также часть видов разрешительной деятельности, как пояснили в секретариате, была переведена на реестровую модель, что позволило отказаться от разрешений на бумаге в пользу записей в электронных реестрах, в этом случае получать и хранить документ на бланке больше не требуется. "Ежегодно в адрес государства поступают миллионы запросов на выдачу разного рода разрешений. Только за 2024 год поступило порядка 9,5 млн заявлений", - добавили в секретариате.

Также, как напомнили в секретариате вице-премьера, президент подписал закон, который упрощает процедуру выдачи лицензий и разрешений. Как пояснили в секретариате, закон закрепляет возможность получения комплексных разрешений в электронном виде и такой формат уже доступен на "Госуслугах" с июня этого года. Кроме того, на портале реализованы шесть услуг, которые предусматривают проактивное предоставление разрешений от Росрыболовства, ФМБА, Ространснадзора и Росморречфлота. "Пользователи портала получают уведомление о необходимости продления разрешений. При этом заявление на оформление таких документов "предзаполняется" автоматически с учетом актуальной информации из других государственных систем", - заключили в секретариате.