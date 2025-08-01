Движение через КПП "Верхний Ларс" было ограничено из-за плохой погоды и схода селя

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Компетентным органам РФ дано поручение принять дополнительные меры для пропуска грузовиков с зерном в Армению через КПП "Верхний Ларс", движение через который было ограничено из-за плохой погоды и схода селя. Российская сторона старается минимизировать задержки в поставках, заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"По просьбе Армении компетентным органам Российской Федерации дано поручение принять дополнительные меры для организации пропуска через "Верхний Ларс" грузовых автомобилей, следующих из России в Республику Армения с зерном, движение которых было ограничено из-за плохой погоды и схода селевого потока. Стараемся минимизировать задержки поставок зерна, необходимого Армении", - сказал Оверчук.

Ранее сообщалось, что 31 июля движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге было временно запрещено из-за угрозы схода селевых потоков. В тот же день сотрудники КПП "Дарьяли" на границе Грузии и России были эвакуированы из-за повышения уровня воды в долине Девдоракского ледника. От ледника берет начало река Амали, которая впадает в Терек, протекающий вблизи КПП "Дарьяли" с грузинской и "Верхний Ларс" с российской стороны.