МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на вечерней торговой сессии ускорил снижение, свидетельствуют данные торговой площадки. Такая динамика отмечается на фоне заявления президента США Дональда Трампа о перемещении двух американских атомных подводных лодок "в надлежащие районы" якобы из-за высказываний заместителя председателя Совета безопасности РФ, председателя "Единой России" Дмитрия Медведева.

По данным на 19:55 мск, до заявления Трампа индекс Мосбиржи снижался на 0,65%, до 2 718,69 пункта.

К 20:01 мск, после заявлений американского лидера, индекс Мосбиржи ускорил снижение до 0,99% и составил 2 709,26 пункта.

По состоянию на 20:19 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение до 0,5% и достиг 2 722,78 пункта.

Ранее Трамп написал в Truth Social, что приказал переместить подлодки "в надлежащие регионы" на случай того, если за заявлениями Медведева стоит нечто большее.