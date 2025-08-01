Президент США добавил, что также хочет погасить госдолг

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность организации денежных выплат гражданам страны за счет бюджетных поступлений от новых пошлин на импорт товаров.

"Многие люди хотели бы, чтобы мы выплатили дивиденды народу нашей страны. Я тоже рассматриваю этот вариант", - сказал он журналистам на Южной лужайке Белого дома.

"Я также хочу погасить [государственный] долг, но есть вероятность, что я выплачу дивиденды", - добавил Трамп.

1 августа Трамп подписал указ о введении пошлин от 15% до 41% в отношении более 60 стран и Евросоюза. Они вступят в силу 7 августа. Наиболее высокие пошлины назначены для таких стран, как Ирак (35%), Сербия (35%), Швейцария (39%), Лаос (40%), Мьянма (40%) и Сирия (41%).