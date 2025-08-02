Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Никита Кондратьев отметил, что речь идет о развитии добровольных углеродных рынков

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Развитие добровольных углеродных рынков позволит сократить выбросы парниковых газов, таким мнением поделился в ходе международного форума "Острова устойчивого развития: климатический аспект" директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития РФ Никита Кондратьев.

"Мы сейчас работаем, <…> собираем все практические технологические решения, которые есть в РФ с точки зрения достижения целей устойчивого развития (ЦУР), и те технологические решения, которые мы готовы комплексно внедрять в стране, а также с иностранными партнерами для достижения ЦУР, и, соответственно, климатических инициатив. И, конечно, для того, чтобы <...> вовлекать все заинтересованные стороны, нужно создавать новые инструменты и решения с целью привлечения финансирования для климатических и природоохранных инициатив. И важную роль в выполнении этой задачи могут играть добровольные углеродные рынки. Они позволят обеспечить экономически эффективное сокращение выбросов парниковых газов, будут стимулировать компании реализовывать климатические проекты с возможностью последующей продажи и оборота углеродных продуктов", - сказал Кондратьев на сессии "Переосмысление природного капитала и роль БРИКС в формировании новой эко-философии".

Он отметил, что в контексте углеродных рынков значимой является реализация климатических проектов с "использованием природных решений". Такие инициативы способствуют сокращению выбросов парниковых газов, создают дополнительные выгоды для окружающей среды, например, способствуют адаптации экосистем к изменению климата или препятствуют деградации почв.

"Важной частью природно-климатических решений являются леса. Леса покрывают значительную часть территории России, примерно 815 млн гектаров, выполняют важные экосистемные функции, а также обеспечивают значительную часть поглощения выбросов парниковых газов природными экосистемами. И хочется отметить лесоклиматические проекты в виде мер по защите лесов от пожаров или вредных организмов", - сказал Кондратьев.

Он добавил, что в России создана вся необходимая базовая инфраструктура для реализации добровольных климатических проектов, выпуска и обращения углеродных единиц, приняты базовые требования к проектам и основные стандарты ведения деятельности по снижению выбросов, а также верификации результатов, сформирован пул верификаторов, действует реестр углеродных единиц.

О форуме

Международный форум "Острова устойчивого развития: климатический аспект" проходит на Сахалине 1-2 августа в статусе выездной площадки Восточного экономического форума. Оператор - фонд "Росконгресс".

В рамках мероприятия обсуждаются результаты сахалинского климатического эксперимента по достижению нулевого баланса выбросов и поглощений парниковых газов, вопросы развития инновационной экономики, достижения технологического лидерства России, углеродного регулирования, практического применения низкоуглеродных технологий, гармонизации подходов к реализации национальной экологической политики государств ЕАЭС, ШОС и БРИКС плюс и другие. Участие в форуме принимают порядка 1,1 тыс. человек из более чем 10 стран. Это представители федеральных и региональных органов власти, государственных структур, отраслевые специалисты, ученые и представители бизнеса, общественных и молодежных организаций.