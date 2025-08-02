Материалы судебным приставам о неисполнении решения о выплате штрафов сервисом онлайн-конференций были направлены из судебного участка Таганского района

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Судебные приставы взыскивают с сервиса онлайн-конференций Zoom более 302,5 млн рублей задолженности по неоплаченным штрафам. Это следует из судебных и иных материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, материалы судебным приставам о неисполнении решения о выплате штрафов компанией были направлены из судебного участка Таганского района. Один из них касается неоплаченного штрафа на сумму свыше 115 млн рублей за административное правонарушение по ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ. В частности, Zoom Video Communications, Inc., являясь иностранным юридическим лицом, осуществил деятельность в интернете в РФ без обеспечения их функционирования в соответствии с предусмотренными законодательством требованиями. Приставы в рамках задолженности также взыскивают исполнительский сбор в размере 8 млн рублей.

Еще один штраф с компании взыскивают за административное правонарушение по ч. 3 ст 13.49 КоАП РФ (повторное нарушение, выразившееся в неисполнении обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в сети Интернет на территории РФ). Его сумма превышает 179 млн рублей.