Стороны условились продолжать работу над упрощением торговли и снижением тарифов в ключевых секторах экономики, сообщил глава МИД республики Хавьер Бу Сото по итогам переговоров в Вашингтоне

МЕХИКО, 2 августа. /ТАСС/. Гондурас не входит в число стран, на которые распространяются новые импортные пошлины США. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Хавьер Бу Сото по итогам переговоров в Вашингтоне.

"В рамках нашего официального визита в Вашингтон мы приветствовали заявление правительства США об исключении Гондураса из новых дополнительных 10-процентных пошлин, сделанное замминистра торговли Уильямом Киммиттом. В ходе встречи мы подробно обсудили вопрос пошлин, двустороннюю торговлю и проект Межокеанской железной дороги", - написал глава гондурасского МИД в Х.

По словам министра, стороны условились продолжать работу над упрощением торговли, снижением тарифов в ключевых секторах экономики, а также обсуждать вопросы безопасности, миграции и экономического развития в рамках двустороннего сотрудничества с администрацией президента США Дональда Трампа.

1 августа Трамп подписал указ о введении пошлин от 15% до 41% в отношении более 60 стран и Евросоюза. Они вступят в силу 7 августа. Наиболее высокие пошлины назначены для таких стран, как Ирак (35%), Сербия (35%), Швейцария (39%), Лаос (40%), Мьянма (40%) и Сирия (41%).