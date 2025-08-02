В России видят большое внимание со стороны стран-партнеров к реализации климатических проектов и торговле углеродными единицами

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Партнерство БРИКС по углеродным рынкам начнет полноценно работать в 2025 году. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития РФ Никита Кондратьев на международном форуме "Острова устойчивого развития: климатический аспект".

"С одной стороны, страны БРИКС являются крупнейшими эмитентами (выбросов парниковых газов - прим. ТАСС), с другой - крупнейшими производителями низкоуглеродных технологий. И за счет этого может соблюдаться в том числе обеспечение баланса углеродного рынка. И для решения этой задачи, для обсуждения дальнейшей модальности функционирования углеродных рынков в 2024 году мы в рамках российского председательства БРИКС запустили партнерство по углеродным рынкам. И в этом году оно уже начинает полноценную работу", - сказал Кондратьев по видеосвязи на сессии "Переосмысление природного капитала и роль БРИКС в формировании новой эко-философии".

Работа, по его словам, стартует с обмена опытом по развитию национальных углеродных рынков, со сближения методологий и стандартов для реализации климатических проектов.

"В перспективе будем надеяться, что начнем реализацию совместных климатических проектов, в том числе с использованием природно-климатических решений, и обеспечим наполняемость углеродного рынка единицами на пространстве БРИКС", - сказал Кондратьев.

Он отметил, что в России видят большое внимание со стороны стран-партнеров, включая БРИКС, к реализации климатических проектов и торговле углеродными единицами. По его словам, в настоящее время БРИКС представляет собой уникальное сочетание стран, часть которых обладает существенным потенциалом для реализации климатических проектов, а другая может быть заинтересована в покупке углеродных единиц для компенсации выпуска парникового газа.

О форуме

Международный форум "Острова устойчивого развития: климатический аспект" проходит на Сахалине 1-2 августа в статусе выездной площадки Восточного экономического форума. Оператор - Фонд Росконгресс.

В рамках мероприятия обсуждаются результаты сахалинского климатического эксперимента по достижению нулевого баланса выбросов и поглощений парниковых газов, вопросы развития инновационной экономики, достижения технологического лидерства России, углеродного регулирования, практического применения низкоуглеродных технологий, гармонизации подходов к реализации национальной экологической политики государств ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Участие в форуме принимают порядка 1,1 тыс. человек из более чем 10 стран. Это представители федеральных и региональных органов власти, государственных структур, отраслевые специалисты, ученые и представители бизнеса, общественных и молодежных организаций.