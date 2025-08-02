В КНР все чаще рассматривают RuStore как важную площадку для выхода на отечественный рынок, сообщили в пресс-службе VK

ШАНХАЙ, 2 августа. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Китайские разработчики игр и других приложений в последние годы стали рассматривать Россию в качестве важного рынка и заметно увеличивают свое присутствие в РФ. Об этом корреспонденту ТАСС рассказали представители отрасли на полях крупнейшей азиатской выставки цифровых развлечений ChinaJoy в Шанхае.

В ChinaJoy принимает участие компания VK с фокусом на трех продуктах: RuStore, VK Реклама и VK Play. "Китайский бизнес уже демонстрирует интерес к инструментарию и аудитории этих площадок для продвижения на российском рынке, - рассказали на стенде технологической компании. - По итогам 2024 года китайские рекламодатели потратили в VK Рекламе более 2,2 млрд рублей, что почти в 3 раза больше, чем годом ранее. VK Реклама адаптирует инструменты для иностранных пользователей, в частности, в этом году на платформе стал доступен рекламный кабинет на китайском языке".

В России стабильно растет спрос на азиатский контент, китайские разработчики все чаще рассматривают RuStore как важную площадку для выхода на отечественный рынок, сообщили корреспонденту в пресс-службе VK. Более 30% всех транзакций в магазине приходится на китайские игры - это втрое больше, чем год назад. За два года количество китайских приложений и игр в RuStore выросло в 20 раз - теперь они составляют половину всех зарубежных продуктов в магазине. "В VK Play уже сегодня представлены такие известные китайские игры, как Black Myth: Wukong и Forsaken World: Ragnarok, а доля китайских игр на социальных платформах составляет 12%", - сообщила пресс-служба.

© Андрей Попов/ ТАСС

"Мы видим очень большой интерес со стороны китайских партнеров к российскому рынку, Китай все чаще обращает внимание на альтернативные рынки", - рассказал корреспонденту на выставке представитель Yandex Ads. Это рекламное подразделение Yandex уже на протяжении 10 лет предлагает доступ китайским брендам и разработчикам к российскому рынку. По словам представителя, компании из КНР постоянно наращивают рекламные затраты на продвижение в России. Благодаря экосистеме Yandex Ads китайские партнеры получают целевую аудиторию, превышающую 105 млн человек как в РФ, так и в других странах СНГ.

Китайский бизнес проявляет большую заинтересованность в России непосредственно на самой выставке ChinaJoy, рассказали на стенде Yandex Ads. "У нас очень плотно расписаны встречи с партнерами, люди ищут возможности для развития своего бизнеса, - отметил представитель. - Переговоры в формате B2B - это один из самых действенных инструментов работы в Китае".

О выставке

Выставка ChinaJoy проходит 1-4 августа в Новом шанхайском международном выставочном центре. В ней принимают участие свыше 700 компаний со всего мира. Организаторы ожидают, что за четыре дня работы ее посетят сотни тысяч фанатов видеоигр, киберспорта, аниме и косплея. Представители смежных сфер также участвуют в ChinaJoy: разработчики смартфонов и игрового оборудования, электронных платежных систем, магазинов приложений, стриминговых сервисов, производители коллекционных фигурок персонажей видеоигр и косплей-костюмов, а также другие отраслевые игроки. Помимо презентации продукции конечному потребителю, здесь также проходят переговоры в формате B2B.

В преддверии выставки организаторы ChinaJoy опубликовали доклад, согласно которому с января по июнь 2025 года игровой рынок Китая достиг рекордного дохода 168 млрд юаней ($23,1 млрд), что на 14% больше, чем годом ранее. Число китайцев, играющих в мобильные или видеоигры, достигло беспрецедентного показателя 679 млн, что составляет почти половину населения страны.

Первая выставка ChinaJoy прошла в 2004 году в Пекине, затем она регулярно проводилась в Шанхае, постепенно привлекая внимания все большего числа отраслевых игроков и фанатов цифровых развлечений. В 2024 году свыше 600 компаний приняли участие в ChinaJoy, в прошлом году ее посетили свыше 360 тыс. человек.