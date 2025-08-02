Источник агентства добавил, что не было указаний и об импорте нефти из других источников

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 августа. /ТАСС/. Правительство Индии не отдавало распоряжений нефтеперерабатывающим заводам страны прекратить закупки российской нефти или искать других поставщиков энергоносителей вместо России. Об этом ТАСС сообщил правительственный источник, комментируя утверждения президента США Дональда Трампа о том, что Индия больше не будет покупать нефть у России.

"Правительство не просило нефтеперерабатывающие заводы прекратить закупки российской нефти", - сказал собеседник агентства.

Также, по его словам, не было указаний об импорте нефти из других источников вместо России.

Ранее Трамп заявил, что Индия прекратит приобретать нефть у России, чтобы заключить торговую сделку с США. При этом он уточнил, что "не знает, верно это или нет".

Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире с высоким уровнем зависимости от ее импорта. Индийские НПЗ закупают сырье более чем в 30 странах, в том числе в России. Как заявлял в интервью ТАСС министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури, сотрудничество Москвы и Нью-Дели, особенно в энергетической сфере, остается на высоком уровне и развивается даже на фоне международной нестабильности. Доля России в общем объеме импорта республики стабильно превышает 30%.

Трамп на днях выразил мнение, что, несмотря на дружественные отношения Вашингтона и Нью-Дели, США "сравнительно мало" торгуют с Индией из-за "слишком высоких пошлин, одних из самых высоких в мире", а также "жестких и скверных неденежных барьеров" со стороны Нью-Дели. Американский лидер обратил внимание на то, что Индия "всегда закупала большую часть" военной техники у Москвы, а также является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. В связи с этим, по словам Трампа, в отношении импорта из Индии в США будет установлена таможенная пошлина в размере 25%.

Индия и США начали переговоры по полномасштабному торговому соглашению в феврале после визита в Вашингтон премьер-министра южноазиатской республики Нарендры Моди. Две страны стремятся удвоить объем двусторонней торговли до $500 млрд к 2030 году. Ожидается, что документ будет подписан осенью. Индийская делегация несколько раз посещала Вашингтон для проведения переговоров по этому документу. К 1 августа ожидалась промежуточная торговая сделка, однако о ней не было объявлено.