Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов выразил мнение, что необходимо "радикально менять политику в области розничного кредитования"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предлагает создать специализированный государственный банк, в котором граждане смогут получать займы по низким ставкам в 2-3%.

"Надо радикально менять политику в области розничного кредитования: создать специализированный госбанк, где можно рефинансировать на льготных условиях имеющиеся долги и получать займы по минимальным (2-3%) ставкам. Другого выхода нет", - сказал Миронов ТАСС.

Он привел данные ВЦИОМ, согласно которым 15% россиян, большинство из которых клиенты микрофинансовых организаций, готовы обратиться к "черным кредиторам", если те предложат ставку на 7 процентных пунктов ниже, чем у легальной кредитной организации. Около 6% россиян согласны это сделать, если ставка по кредиту будет ниже всего на 1 пункт, отметил депутат.

"Сначала миллионы людей посадили на кредитную иглу, теперь их лишили возможности получить новую "дозу", и те готовы идти куда угодно, лишь бы там не задавали лишних вопросов и ставка была пониже", - подчеркнул Миронов.