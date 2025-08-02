Мошенники маскируют схемы под инвестиционные программы с цифровым рублем, хотя таких программ не существует, а валюта тестируется в пилотном режиме, рассказали в отделении по Ростовской области Южного ГУ Банка России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 августа. /ТАСС/. Мошенники активно используют тему цифрового рубля и технологии бесконтактных платежей для хищения средств, фиксируются новые схемы обмана россиян. Об этом ТАСС сообщили в отделении по Ростовской области Южного ГУ Банка России.

"Злоумышленники стали рассылать через соцсети и мессенджеры предложения пассивного заработка с помощью цифрового рубля. Мошенники создают сайты в фирменных цветах и с логотипом третьей формы национальной валюты. Такие интернет-ресурсы аферисты называют инвестиционной программой цифрового рубля Банка России. Человека агитируют как можно быстрее присоединиться к якобы существующей программе, пока "порог входа низкий", потому что потом стартовая сумма будет значительно увеличена", - сказано в сообщении.

Мошенники, по данным регулятора, маскируют свои схемы под инвестиционные программы с цифровым рублем, хотя таких программ не существует, а сама валюта пока тестируется в пилотном режиме. После сбора персональных данных жертвам звонят якобы "менеджеры", требующие внести депозит на подконтрольные мошенникам счета.

Отдельно отмечается новая схема с виртуальными картами. Преступники звонят людям и под видом сотрудников банка сообщают о якобы "попытке похищения средств". Затем они убеждают установить вредоносное приложение, которое создает цифровой дубликат карты жертвы.

"Мошенники просят жертву запустить установленное приложение, поднести свою карту к мобильному телефону и ввести подтверждающий СМС-код от банка якобы для авторизации в приложении регулятора и спасения денег на счете", - уточнили в регуляторе. Это позволяет снимать деньги с помощью смартфона через банкоматы с NFC-опцией. Как подчеркнули в ведомстве, банки России никогда не просят устанавливать приложения или сообщать персональные данные по телефону. Поэтому при любых подозрениях рекомендуется немедленно звонить в банк по официальному номеру с карты или сайта.