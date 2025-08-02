Речь, в частности, о компания Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp Ltd и Hindustan Petroleum Corp Ltd

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 августа. /ТАСС/. Индия продолжает покупать нефть у России, государственные нефтеперерабатывающие компании ведут переговоры о закупках энергоносителей из РФ. Об этом со ссылкой на источники сообщила индийская газета Mint.

По их данным, такие индийские компании, как Indian Oil Corp (IOC), Bharat Petroleum Corp Ltd (BPCL) и Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL) продолжают закупать нефть у российских поставщиков, ведутся переговоры о заключении спотовых сделок, несмотря на санкции Евросоюза в отношении РФ и упреков президента США Дональда Трампа в адрес Нью-Дели о крупных закупках российских энергоносителей.

По словам источников издания, за последние несколько дней индийские нефтеперерабатывающие компании закупили две партии российской нефти с более высокими скидками, чем обычно. "[Индийские]компании по сбыту нефти в настоящее время ведут переговоры о поставках из РФ. Решения замедлять [поставки нефти из РФ] или останавливать [их] нет, решения о прекращении импорта из России нет", - сказали собеседники газеты.

"Сделки, о которых сейчас ведутся переговоры, предусматривают поставки в сентябре. А до тех пор нефтеперерабатывающие заводы уже загружены", - подчеркнули источники.

Заявления президента США

Ранее Трамп заявил, что Индия прекратит приобретать нефть у России, чтобы заключить торговую сделку с США. При этом он уточнил, что "не знает, верно это или нет".

Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире с высоким уровнем зависимости от ее импорта. Индийские НПЗ закупают сырье более чем в 30 странах, в том числе в России. Как заявлял в интервью ТАСС министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури, сотрудничество Москвы и Нью-Дели, особенно в энергетической сфере, остается на высоком уровне и развивается даже на фоне международной нестабильности. Доля России в общем объеме импорта республики стабильно превышает 30%.

Трамп также на днях выразил мнение, что, несмотря на дружественные отношения Вашингтона и Нью-Дели, США "сравнительно мало" торгуют с Индией из-за "слишком высоких пошлин, одних из самых высоких в мире", а также "жестких и скверных неденежных барьеров" со стороны Нью-Дели. Американский лидер обратил внимание на то, что Индия "всегда закупала большую часть" военной техники у Москвы, а также является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. В связи с этим, по словам Трампа, в отношении импорта из Индии в США будет установлена таможенная пошлина в размере 25%.