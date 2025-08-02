Это произошло на год ранее, чем было предписано федеральным законом

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Сахалинская область достигла углеродной нейтральности на год ранее, чем было предписано федеральным законом о проведении эксперимента об ограничении выбросов парниковых газов. Об этом сообщил глава региона Валерий Лимаренко на пленарном заседании "Россия - на пути низкоуглеродному будущему" на форуме "Острова устойчивого развития: климатический аспект".

"Сахалин достиг углеродной нейтральности досрочно", - сказал Лимаренко.

Как сообщили агентству в региональном правительстве, в федеральном законе № ФЗ-34 перед Сахалинской областью была поставлена цель достичь углеродной нейтральности не позднее 31 декабря 2025 года.

По данным инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов, на территории Сахалинской области в 2024 году был достигнут отрицательный углеродный баланс - то есть поглощения парниковых газов не только сравнялись с выбросами, но и превысили их объем. Инвентаризация была проведена Институтом глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля, ее результаты проверены и согласованы Росгидрометом.

Сахалинская область - первый регион в России, где по поручению президента России Владимира Путина проводится климатический эксперимент по установлению баланса между выбросами и поглощением парниковых газов. В эксперименте участвуют 35 компаний. В области апробируется и механизм квотирования выбросов. Это стимулирует развитие углеродного рынка - формируется рыночная цена на углерод, а бизнесу предписывается соблюдение установленных квот выбросов парниковых газов, вместе с чем предприятия вовлекаются в климатические проекты. Эксперимент стартовал в 2022 году.

О форуме

Международный форум "Острова устойчивого развития: климатический аспект" проходит на Сахалине 1-2 августа в статусе выездной площадки Восточного экономического форума. Оператор - фонд "Росконгресс".

Участие в форуме принимают порядка 1,1 тыс. человек из более чем 10 стран. Это представители федеральных и региональных органов власти, государственных структур, отраслевые специалисты, ученые и представители бизнеса, общественных и молодежных организаций.