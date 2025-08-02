Это данные по результатам климатического эксперимента в регионе, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Спрос на углеродные единицы увеличился в восемь раз по результатам климатического эксперимента на Сахалине. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников на пленарном заседании "Россия - на пути к низкоуглеродному будущему" на форуме "Острова устойчивого развития: климатический аспект".

"Сахалинский эксперимент дал первые результаты: создан новый для России рынок квот объемом 266 тыс. тонн СО2-экв., в восемь раз вырос спрос на углеродные единицы. Это доказало работоспособность механизмов углеродного регулирования", - сказал Решетников, слова которого привели в Telegram-канале Минэкономразвития России.