Средний чек покупки в магазине детской одежды и обуви составил 1 830 рублей, говорится в исследовании банка "Русский стандарт"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Почти половина "школьных" покупок во второй половине лета 2025 года пришлась на магазины детской одежды и обуви, при этом число платежей в этой категории выросло на 29% в сравнении с тем же периодом 2024 года. Такие данные содержатся в исследовании банка "Русский стандарт" (есть у ТАСС).

"Вторая половина лета - пора активных закупок школьных товаров перед новым учебным годом. Традиционно под занавес летних каникул в тройку популярных категорий трат, необходимых для учащихся, входят "детская одежда и обувь", "книги" и "канцтовары". Если за 100% взять общее число платежей в этой тройке, то лидер по числу покупок - магазины детской одежды и обуви (47%), - отмечается в исследовании. - При этом, как показала статистика банка, общее количество платежей за обновление детского гардероба во второй половине текущего лета выросло на 29% относительно аналогичного периода прошлого года".

По данным "Русского стандарта", средний чек покупки в магазине детской одежды и обуви составил 1 830 рублей.

Еще 30% покупок при подготовке к школе приходится на канцтовары. При этом, согласно исследованию, общее количество покупок канцелярии для учебы снизилось в этом году на 12% в сравнении с 2024 годом. По данным банка "Русский стандарт", средний чек на школьные принадлежности во второй половине этого лета - 787 рублей.

Еще 23% платежей в тратах к школе - у покупок книг. В этой категории общее число покупок учебной и художественной литературы в книжных магазинах во второй половине лета снизилось в сравнении с прошлым годом незначительно, всего на 3%. Средний чек покупки книг в преддверии учебного сезона составил 1 481 рубль.

В рамках исследования экспертами были проанализированы данные эквайринговой сети банка "Русский стандарт" (занимает пятое место по величине в России) во второй половине лета 2025 и 2024 годов по количеству и средним чекам покупок в трех категориях: "магазины детской одежды и обуви", "магазины канцтоваров", "книжные магазины".