Министр экономического развития отметил, что в этой области будут постоянно возникать новые вопросы, требующие решения

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Систему регуляторики производственных выбросов углерода не удастся в ближайшее время сформировать окончательно, все время будут возникать новые вопросы, которые будут требовать решения. Об этом сообщил на пленарном заседании "Россия - на пути к низкоуглеродному будущему" на форуме "Острова устойчивого развития: климатический аспект" министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Такая система должна постоянно развиваться. Сказать, что мы за полгода навалимся и все сделаем, а потом на три года можем забыть об этом - так не будет. Здесь надо постоянно [поддерживать] движение, сейчас мы получим пищу для размышлений - имплементируем. Пойдем дальше, наверняка возникнут новые вопросы, потому что чем дальше мы идем, тем больше возникает отраслевых вопросов", - обозначил министр.

Он добавил, что в последнее время появляются новые справочники доступных технологий, ориентируясь на которые можно определять нормы выброса парниковых газов, а также кадастры. По словам министра, в климатическую тему входят и вопросы энергоэффективности, а также технологические прогнозы.

Международный форум "Острова устойчивого развития: климатический аспект" проходит на Сахалине 1-2 августа в статусе выездной площадки Восточного экономического форума. Оператор - фонд "Росконгресс".

Участие в форуме принимают порядка 1,1 тыс. человек из более чем 10 стран. Это представители федеральных и региональных органов власти, государственных структур, отраслевые специалисты, ученые и представители бизнеса, общественных и молодежных организаций.