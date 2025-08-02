Объединение будет способствовать трансферу инновационных технологий между странами-членами группы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Консорциум по природоохранному ресурсосберегающему земледелию создают в рамках БРИКС для трансфера инновационных технологий между странами-членами объединения. Об этом сообщил представитель Самарского аграрного карбонового полигона Владимир Платонов.

"В этом году, с 9 по 11 июля, Самарский университет организовал международную конференцию, в которой приняло участие восемь стран, непосредственно прилетали ученые из Китая, Ирана, Индии. Была очень представительная делегация Бразилии. В результате работы на конференции было принято решение создать консорциум по природоохранному ресурсосберегающему земледелию в рамках БРИКС", - сказал Платонов, выступая на сессии "Международное научное сотрудничество" международного форума "Острова устойчивого развития: климатический аспект".

Стороны составляют программу и приглашают к сотрудничеству по углеродной и сельскохозяйственной тематике для разработки программы действий консорциума, добавил он.

По его словам, создаются механизмы трансфера лучших инновационных технологий как российских, так и партнеров из стран БРИКС, идет формирование унифицированных документов, связанных с взаимным принятием климатических проектов в рамках БРИКС.

"Приняты решения для определения зеркальных экспериментальных площадок карбоновых полигонов на территории стран, которые будут входить в данный консорциум для проведения исследований в природоохранном ресурсосберегающем земледелии", - сообщил Платонов.

О форуме

Международный форум "Острова устойчивого развития: климатический аспект" проходит на Сахалине 1-2 августа в статусе выездной площадки Восточного экономического форума. Оператор - фонд "Росконгресс".

В рамках мероприятия обсуждаются результаты сахалинского климатического эксперимента по достижению нулевого баланса выбросов и поглощений парниковых газов, вопросы развития инновационной экономики, достижения технологического лидерства России, углеродного регулирования, практического применения низкоуглеродных технологий, и другие. Участие в форуме принимают порядка 1,1 тыс. человек из более чем 10 стран. Это представители федеральных и региональных органов власти, государственных структур, отраслевые специалисты, ученые и представители бизнеса, общественных и молодежных организаций.