В городе Анива на Сахалине очистные сооружения готовы на 70%

Ожидается поставка основного технологического оборудования для последующего монтажа, сообщил генеральный директор "РВК Сахалин" Алексей Смоленский

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Очистные сооружения в городе Анива на Сахалине готовы на 70%, сообщил ТАСС генеральный директор "РВК Сахалин" Алексей Смоленский на международном форуме "Острова устойчивого развития: климатический аспект".

Соответствующее соглашение было подписано между правительством Сахалинской области, администрацией Анивского городского округа и группой компаний "Росводоканал" (на Сахалине "РВК-Сахалин"). Очистные строятся в городе Анива, их мощность 3 тыс. кубометров в сутки, и в селе Новотроицкое - мощность 7 тыс. кубометров в сутки. На эти цели уже направлено 5,5 млрд рублей.

"Очистные сооружения в Аниве готовы на 70%, ожидается поставка основного технологического оборудования для последующего монтажа. Оборудование на 95% отечественное", - сказал Смоленский.

Что касается очистных сооружений в Новотроицком, то до конца года для первой очереди этого проекта планируется поставить технологическое оборудование, пусконаладка начнется в 2026 году. "По второй очереди - окончание работ в 2027 году. По Аниве сдача в 2025 году", - сказал Смоленский.

Показатели мутности воды с вводом очистных сооружений в заливе Анива на Сахалине снизятся в тысячу раз, сообщил директор по взаимодействию с федеральными и региональными органами государственной власти группы компаний "Росводоканал" Сергей Кржановский. "Строительство очистных сооружений в Анивском заливе и в селе Новотроицкое - здесь задача сохранить уникальный природный экологический уголок - Анивский залив. <...> Прямое экологическое влияние на качество воды в Анивском заливе - в тысячу раз сократится мутность воды, в 40 раз сократится количество амонийного азота - вредного вещества, которое разрушает фауну. Полностью будет исключено попадание тяжелых металлов в Анивский залив и таких вредных веществ, как сера, магний - широкий спектр. В целом этот проект повлияет на состояние Анивского залива и на туристическую привлекательность региона", - сказал Кржановский на сессии "Переосмысление природного капитала и роль БРИКС в формировании новой эко-философии".

Международный форум "Острова устойчивого развития: климатический аспект" проходит на Сахалине 1-2 августа в статусе выездной площадки Восточного экономического форума. Оператор - фонд "Росконгресс".

Участие в форуме принимают порядка 1,1 тыс. человек из более чем 10 стран. Это представители федеральных и региональных органов власти, государственных структур, отраслевые специалисты, ученые и представители бизнеса, общественных и молодежных организаций.