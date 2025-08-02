Теперь они могут повысить закупочные цены на молоко-сырье и таким образом снизить объем его вывоза за пределы региона, сообщили в Минсельхозе республики

СЫКТЫВКАР, 2 августа. /ТАСС/. Правительство Республики Коми выделило 18 млн рублей на субсидии переработчикам молока, чтобы они могли повысить закупочные цены на молоко-сырье и таким образом снизить объем его вывоза за пределы региона. На сегодня мощности перерабатывающих заводов в Коми загружены в среднем на 63%, сообщили ТАСС в Минсельхозе республики.

"Субсидии переработчикам молока введены в Республике Коми с 1 августа для увеличения закупочной цены на молоко-сырье от сельскохозяйственных товаропроизводителей республики. На 2025 год на данные цели предусмотрено 18 млн рублей. Субсидии предусмотрены для крупных предприятий, которые перерабатывают не менее 20 тыс. тонн сырья в год. Количество получателей можно будет определить по итогам отбора заявок, который намечен на первую декаду августа", - сообщили ТАСС в Минсельхозе Коми.

Как отметили специалисты, субсидия направлена на повышение закупочной цены для сдатчиков молока и формирование финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий и фермеров, которые не имеют собственных мощностей для переработки молока и сдают его крупным заводам. При этом мощности предприятий по переработке на сегодня загружены на 63%. Средняя закупочная цена на молоко сегодня составляет в Коми 35 рублей за 1 кг.

По данным Минсельхоза, проблема с низкой закупочной ценой на молоко и его вывозом за пределы региона возникла еще в 2024 году. Объем вывоза в министерстве оценить затруднились. С 1 августа крупным переработчикам будут предоставлять субсидии для повышения закупочной цены на молоко-сырье в размере три рубля за каждый килограмм закупаемого молока. До этого были введены субсидии на производство молочной продукции, реализуемой только на территории Коми. Так в регионе рассчитывают помочь увеличить мощности по переработке, чтобы не только молоко-сырье, но и молочная продукция не вывозилась за пределы Коми. При этом самообеспеченность региона молоком составит в 2025 году 30%. В Сыктывкаре в магазинах федеральных торговых сетей доля местного молока и молочной продукции составляет 50%.

Основное направление сельского хозяйства в северном регионе - молочное и мясное животноводство. Валовый надой увеличился в 2024 году на 1,4% - до 57 тыс. тонн. Планировалось к 2029 году увеличить объем производства молока вдвое, нарастить объем производства мяса, полностью обеспечить регион картофелем и овощами.