Повышение произойдет с 1 октября

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Правительство России проиндексирует размер заработной платы для отдельных категорий бюджетников на 7,6% с 1 октября, сообщается на сайте кабмина.

"С 1 октября 2025 года на 7,6% будет повышена зарплата отдельных категорий бюджетников. Распоряжение об этом подписано. Повышение коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также работников федеральных государственных органов и гражданского персонала воинских частей и ряда других категорий", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на индексацию зарплаты работникам соответствующих учреждений предусмотрено 30,8 млрд рублей в федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

"Повышение уровня реальной зарплаты - одна из законодательно установленных гарантий по оплате труда, которая прописана в Трудовом кодексе", - заключили в кабмине.