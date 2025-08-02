На Сахалине презентовали создание современного Экополиса

Здесь планируется построить новый благоустроенный район с социальными объектами и рабочими местами для квалифицированных специалистов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Планы по созданию и развитию Экополиса в городе Корсаков презентовали на Сахалине в ходе пресс-тура для ведущих СМИ России.

Пресс-тур "Мой Сахалин" проходит с 31 июля по 2 августа в Сахалинской области. Мероприятие организовали совместно АНО "Национальные приоритеты", Минвостокразвития России, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и правительство Сахалинской области. В ходе пресс-тура ключевые инвесторы рассказали про планы развития региона и создание Экополиса в городе Корсаков.

Согласно проекту, в городе планируется создать новый благоустроенный район с социальными объектами и рабочими местами для квалифицированных специалистов профессий будущего. Помимо жилья здесь будет построена вся необходимая транспортная, коммунальная и туристическая инфраструктура. В Экополис также будет интегрирован дронопорт "Пушистый" с новыми площадками Сахалин-Экспо.

"Мы с особой тщательностью подошли к мастер-планированию территории нашего проекта, стремясь реализовать здесь концепцию 15-минутного города, когда все необходимые для комфортной жизни объекты находятся буквально в шаговой доступности. Мы взяли хороший темп работ, и уже скоро все окружающее пространство преобразится благодаря новому жилью, социальным и досуговым объектам", - прокомментировал ход работ директор кластера "Дальний Восток" группы "Самолет" Константин Боган.

О ЖК "Сердце Сахалина"

Жилье в Экополисе возводится по федеральной программе "Дальневосточный квартал". В июне 2024 года группа компаний "Самолет" заложила здесь первый камень для строительства ЖК "Сердце Сахалина". Общий объем вложений в проект превышает 65,8 млрд рублей. В рамках первого этапа планируется возвести 50 тыс. кв. м жилья - 1035 квартир, из которых 145 будут арендными.

"Всего до 2046 года здесь появится 460 тыс. кв. метров современного и комфортабельного жилья, шесть детских садов, две школы, спортивные и детские площадки, новые кафе и магазины. Для жителей Сахалинской области, в том числе молодых специалистов, это дополнительные стимулы учиться, работать и строить карьеру в Корсакове. Город станет новой точкой притяжения - местом, комфортным для жизни, работы и самореализации", - сообщила директор КРДВ Сахалин и Курилы Мария Гришинкова.