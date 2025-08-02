Сахалинская область - первый регион в РФ, где проводится испытание по установлению баланса между выбросами и поглощением парниковых газов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Россия поделится опытом проведения климатического эксперимента на Сахалине со странами БРИКС, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на пленарном заседании "Россия - на пути к низкоуглеродному будущему" на форуме "Острова устойчивого развития: климатический аспект".

"Мы ведем очень активно сейчас партнерство по углеродным рынкам в рамках повестки БРИКС, и мы хотим наш этот опыт презентовать и максимально делиться им. <...> Вы прекрасно знаете, что Европа продвигает свой ПКУМ - пограничный корректирующий углеродный механизм, работа идет. Мы, честно говоря, считаем, что это попытка навязать этот механизм, попытка защититься от добросовестной конкуренции, попытка в том числе закрыть провалы в собственной экономической политике. <...> Попытка защитить этот рынок за счет по сути европейских же потребителей, потому что цены на энергетику выше, соответственно, должны быть тогда выше цены и на удобрения, и на металлы, на все прочее. Но мы считаем, что это противоречит правилам ВТО (Всемирной торговой организации - прим. ТАСС)", - сказал Решетников.

Он добавил, что Россия оспорила регуляторику Евросоюза, был подан иск.

Сахалинская область - первый регион в России, где по поручению президента Владимира Путина проводится климатический эксперимент по установлению баланса между выбросами и поглощением парниковых газов. В эксперименте участвуют 35 компаний. В области апробируется и механизм квотирования выбросов. Это стимулирует развитие углеродного рынка - формируется рыночная цена на углерод, а бизнесу предписывается соблюдение установленных квот выбросов парниковых газов, вместе с чем предприятия вовлекаются в климатические проекты. Эксперимент стартовал в 2022 году. Глава региона Валерий Лимаренко заявил во время заседания, что регион достиг углеродной нейтральности досрочно.

Международный форум "Острова устойчивого развития: климатический аспект" проходит на Сахалине 1-2 августа в статусе выездной площадки Восточного экономического форума. Оператор - фонд "Росконгресс".

Участие в форуме принимают порядка 1,1 тыс. человек из более чем 10 стран. Это представители федеральных и региональных органов власти, государственных структур, отраслевые специалисты, ученые и представители бизнеса, общественных и молодежных организаций.