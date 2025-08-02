Никаких сообщений о прекращении импорта нет, сообщил источник в индийском правительстве

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 августа. /ТАСС/. Никаких сообщений о прекращении закупок Индией нефти из России нет, нефтеперерабатывающие заводы продолжают ее приобретать, исходя из стоимости и других экономических факторов. Об этом ТАСС сообщил источник в индийском правительстве.

"У нас нет никаких сообщений о том, что индийские нефтяные компании прекращали импорт из России", - сказал он.

"Индийские нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать нефть у российских поставщиков. Их решения о поставках зависят от цены, сорта сырой нефти, запасов, логистики и других экономических факторов", - отметил собеседник агентства.

Индийский правительственный источник подчеркнул, что "закупки энергоносителей Индией обусловлены национальными интересами и рыночными условиями".

О законности закупок

Индия закупает энергоносители у России в рамках всех международных норм, нефть из РФ никогда не была под санкциями, сообщил он.

"Закупки Индии [нефти РФ] оставались полностью законными и в рамках международных норм", - сказал он. "Российская нефть никогда не подпадала под санкции и до сих пор не подпадает под санкции ни США, ни ЕС. Нефтяные компании [Индии] всегда соблюдали рекомендованный США предельный уровень цен на российскую нефть в $60", - добавил правительственный источник.

При этом собеседник агентства напомнил, что недавно объявленный ЕС потолок цен на российскую нефть в размере $47,6 будет введен в действие с сентября. Он также обратил внимание, что индийские нефтяные компании не покупают иранскую или венесуэльскую нефть, на которую США наложили санкции.

О значимости нефти из РФ в Индии

Закупки Индией российской нефти внесли позитивный вклад в энергетическую стабильность во всем мире, если бы она этого не делала, то цены на это сырье превысили бы пиковые показатели, что усилило бы глобальное инфляционное давление, заявил он.

"Энергетические решения Индии были продиктованы национальными интересами, но также внесли позитивный вклад в глобальную энергетическую стабильность", - сказал он.

"Если бы Индия не приняла российскую нефть со скидкой в сочетании с сокращением добычи ОПЕК+ на 5,86 млн баррелей в сутки, мировые цены на нефть могли бы значительно превысить пиковый показатель марта 2022 года в 137 долларов за баррель, усилив инфляционное давление во всем мире", - подчеркнул он.

По словам источника в индийском правительстве, "прагматичный подход Индии обеспечивал приток нефти, стабильность цен и сбалансированность рынков при полном соблюдении международных рамок". "Индия, являющаяся третьим по величине потребителем энергии в мире и зависящая на 85% от импорта сырой нефти, стратегически адаптировала свои источники поставок, чтобы обеспечить энергобезопасность", - указал собеседник агентства.

О ситуации

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Индия прекратит приобретать нефть у России, чтобы заключить торговую сделку с США. При этом он уточнил, что "не знает, верно это или нет".

Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире с высоким уровнем зависимости от ее импорта. Индийские НПЗ закупают сырье более чем в 30 странах, в том числе в России. Как заявлял в интервью ТАСС министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури, сотрудничество Москвы и Нью-Дели, особенно в энергетической сфере, остается на высоком уровне и развивается даже на фоне международной нестабильности. Доля России в общем объеме импорта республики стабильно превышает 30%.

Трамп также на днях выразил мнение, что, несмотря на дружественные отношения Вашингтона и Нью-Дели, США "сравнительно мало" торгуют с Индией из-за "слишком высоких пошлин, одних из самых высоких в мире", а также "жестких и скверных неденежных барьеров" со стороны Нью-Дели. Американский лидер обратил внимание на то, что Индия "всегда закупала большую часть" военной техники у Москвы, а также является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. В связи с этим, по словам Трампа, в отношении импорта из Индии в США будет установлена таможенная пошлина в размере 25%.