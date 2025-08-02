ЛНР вышла на высокий уровень освоения федеральных средств

Республика по уровню контрактации и освоению федеральных средств вышла на 29 место среди всех субъектов страны, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин

ЛУГАНСК, 2 августа. /ТАСС/. Луганская Народная Республика вышла на 29 место в РФ по освоению федеральных средств и стала единственной из четырех регионов Донбасса и Новороссии по этому уровню. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, по итогам рабочей поездки в регион.

"Республика по уровню контрактации и освоению федеральных средств вышла на 29 место среди всех субъектов страны, единственная из четырех воссоединенных регионов, которая достигла таких результатов, а, значит, жители быстрее получают доступ к развитой инфраструктуре: отремонтированным школам, садикам, предоставляемым услугам", - сообщил Хуснуллин.

Также, по его словам, полностью готова программа дорожного строительства до 2030 года, она будет подписана в ближайшее время с главой ЛНР Леонидом Пасечником.

Вице-премьер РФ также посетил строительство жилого комплекса, который возводит участник свободной экономической зоны. "Застройщик - участник свободной экономической зоны, вложил свои средства и кредитуется у крупных банков, хороший темп строительства, сети подведены по федеральной программе "Стимул", достаточно конкурентная невысокая цена плюс ипотека под 2%. Результат - из 220 квартир на сегодня продано 200, улучшается инфраструктура района. В целом обновление жилья очень важно для повышения качества жизни людей, для поднятия экономики", - отметил вице-премьер.

СЭЗ на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей была создана 24 июня 2023 года. Зона предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, специальные земельные и градостроительные нормативы, иные меры. СЭЗ будет работать до 31 января 2050 года, но этот срок может быть продлен или прекращен досрочно.