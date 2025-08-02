На горизонте до 2030 года рынок зеленых цифровых технологий продолжит расти примерно на 30% в год и достигнет $12 трлн, заявила управляющий директор-руководитель дирекции по ESG ПАО "Сбербанк" Анастасия Федотова

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 августа. /ТАСС/. БРИКС может стать лидером глобальных изменений в части перехода от восприятия природы как "ресурса для эксплуатации" к цифровой системе жизнеобеспечения, напрямую влияющей на экономику и благополучие населения. С таким предложением выступила управляющий директор-руководитель дирекции по ESG ПАО "Сбербанк" Анастасия Федотова на сессии "Переосмысление природного капитала и роль БРИКС в формировании новой эко-философии" на международном форуме "Острова устойчивого развития: климатический аспект".

"Буквально несколько цифр: страны БРИКС - это около 60% мирового биоразнообразия, 44% всех доступных водных ресурсов, 43% лесных массивов. Но в то же время, деградация почв в Индии, ЮАР и Китае приводит к ежегодным убыткам порядка $25-30 млрд, и мы очень рассчитываем, что сможем в партнерстве с профильными институтами, коллегами из стран БРИКС создать такие инструменты: ИИ-модели, цифровые двойники земли, которые позволят нам оперативно мониторить и прогнозировать наступление тех или иных событий. Мы ведь с вами помним, что меры адаптации обходятся в 30 раз дороже, чем меры по [профилактике] изменения климата", - сказала Федотова.

По словам эксперта, на горизонте до 2030 года рынок зеленых цифровых технологий продолжит расти примерно на 30% в год и достигнет $12 трлн. Она также обозначила, что, например, глобальное снижение выбросов углекислого газа на 20% уже сейчас возможно при внедрении существующих цифровых решений.

"Изменения климата, экологическая обстановка давно посылают обществу негативные сигналы. Это и деградация почв, и нехватка воды, и снижение биоразнообразия. Но, к сожалению, эти сигналы мы на системной основе не учитываем в экономических и управленческих моделях. На сегодня для нас природа, в большей части, - это ресурсы, мы все привыкли воспринимать природу как ресурсы, а не как основу стабильности экономики в первую очередь. <…> И здесь, конечно, наша - всех нас - ключевая задача - сделать природный капитал именно измеримым компонентом экономики", - сказала эксперт, добавив, что оценка и мониторинг экологических показателей должны стать частью процесса принятия любого решения - государственных структур или частных предприятий.

Вызов для России

По словам эксперта, для 32 регионов России важна проблема опустынивания, в 14 регионах проблема деградации почв является критической, и 70% сельхозугодий страны находится в землях, подверженных деградации почв. Федотова отметила, что Сбербанк уже разработал продукт с использованием ИИ - систему "Верда", который на текущем этапе позволяет отслеживать эти процессы, а уже в ближайшем будущем будет прогнозировать их и предлагать инструменты, которые позволят остановить процесс деградации и вернуть земли в хозяйственный оборот конкретного региона.

"Оценить, провести мониторинг [деградации почв] не так сложно: спутники, соответствующее внедрение моделей искусственного интеллекта позволяют более чем в 16 раз ускорить для региона процесс мониторинга. Но дальше мы встали в проблему построения модели прогнозирования. У нас у всех есть, в той или иной мере, климатические модели: температура, влажность и так далее. Но проблема в том, что у нас нет данных по антропогенному воздействию, и мы не можем спрогнозировать ряд природных явлений: для наших южных территорий, например, нашествие саранчи или приход стада сайгаков, которые пройдут по конкретной территории", - добавила эксперт, уточнив, что по этому вопросу ведется совместная работа с соответствующим комитетом ООН.

О форуме

Международный форум "Острова устойчивого развития: климатический аспект" проходит на Сахалине 1-2 августа в статусе выездной площадки Восточного экономического форума. Оператор - фонд "Росконгресс". В рамках мероприятия обсуждаются результаты сахалинского климатического эксперимента по достижению нулевого баланса выбросов и поглощений парниковых газов, вопросы развития инновационной экономики, достижения технологического лидерства России, углеродного регулирования, практического применения низкоуглеродных технологий, гармонизации подходов к реализации национальной экологической политики государств ЕАЭС, ШОС и БРИКС плюс и другие. Участие в форуме принимают порядка 1,1 тыс. человек более чем из 10 стран. Это представители федеральных и региональных органов власти, государственных структур, отраслевые специалисты, ученые и представители бизнеса, общественных и молодежных организаций.