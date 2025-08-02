Источник газеты рассказал, что индийские власти не давали распоряжения прекратить покупку российских ресурсов

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Индия продолжит осуществлять закупки российской нефти, несмотря на угрозы пошлинами и штрафами со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом газете The New York Times (NYT) сообщили два индийских чиновника.

По словам одного из собеседников издания, власти Индии "не давали никакого распоряжения нефтяным компаниям" о прекращении закупок нефти из России. Чиновники отметили, что Индия продолжит приобретать российскую нефть, несмотря на риторику Трампа.

Ранее источник в индийском правительстве сообщил ТАСС, что никаких данных о прекращении импорта Индией нефти из РФ нет, нефтеперерабатывающие заводы продолжают ее закупать, исходя из стоимости и других экономических факторов.

Трамп до этого заявил, что Индия прекратит приобретать нефть у России, чтобы заключить торговую сделку с США. При этом он уточнил, что "не знает, верно это или нет".

Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире с высоким уровнем зависимости от ее импорта. Индийские НПЗ закупают сырье более чем в 30 странах, в том числе в России. Как заявлял в интервью ТАСС министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури, сотрудничество Москвы и Нью-Дели, особенно в энергетической сфере, остается на высоком уровне и развивается даже на фоне международной нестабильности. Доля России в общем объеме импорта республики стабильно превышает 30%.

Трамп также на днях выразил мнение, что, несмотря на дружественные отношения Вашингтона и Нью-Дели, США "сравнительно мало" торгуют с Индией из-за "слишком высоких пошлин, одних из самых высоких в мире", а также "жестких и скверных неденежных барьеров" со стороны Нью-Дели. Американский лидер обратил внимание на то, что Индия "всегда закупала большую часть" военной техники у Москвы, а также является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. В связи с этим, по словам Трампа, в отношении импорта из Индии в США будет установлена таможенная пошлина в размере 25%.