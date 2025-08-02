Он превысил 14,2 тыс. кг

ХАБАРОВСК, 2 августа. /ТАСС/. Объем добытого за полгода в Хабаровском крае золота составил более 14,2 тыс. кг, что на 39% больше, чем было добыто в первом полугодии 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"По итогам работы шести месяцев 2025 года добыча золота в Хабаровском крае превысила 14,2 тыс. кг. Это на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

В министерстве природных ресурсов региона отметили, что в первом полугодии текущего года хорошо отработали все ведущие краевые компании, осуществляющие добычу рудного золота. В ведомстве напомнили, что горнодобывающая отрасль - одна из флагманских в экономике края. Основу минерально-сырьевой базы составляют месторождения драгоценных металлов, олова и меди. В состав горнодобывающего комплекса входит: 13 горно-обогатительных комбинатов и единственный в России - гидрометаллургический комбинат в городе Амурске по извлечению драгоценных металлов из упорных и дважды упорных руд.

"Предприятия региона, добывающие цветные металлы, также наращивают объемы производства. Добыча олова составила 1 223 тонны, на 41% выше уровня 2024 года. Почти в два раза выросла добыча меди, что обусловлено началом опытно-промышленной эксплуатации на Малмыжском месторождении. В этом году ее добыча выросла до 5019 тонн", - добавили в министерстве.

Налоговые платежи в краевой бюджет от горнодобывающей отрасли за шесть месяцев 2025 года превысили 15,6 млрд рублей. Это на 65,9 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В отрасли не прекращается реализация инвестиционных проектов по вводу в эксплуатацию новых месторождений и их освоению, модернизации действующих и строительству новых производственных объектов. В апреле текущего года введена в эксплуатацию вторая очередь Амурского гидрометаллургического комбината, что позволяет увеличить переработку золотого концентрата в два раза.

Планируется запуск в эксплуатацию горно-обогатительного комбината на Малмыжском золото-медно-порфировом месторождении (ООО "Амур Минералс") в четвертом квартале 2025 года. На предприятии мощностью по переработке 104 млн тонн руды в год будет трудиться около 3 тыс. работников.