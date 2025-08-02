Комбинат Ростеха решил не продавать янтарь с тараканом

Его оставят в музее

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат Ростеха решил снять с торгов добытый на предприятии инклюз с тараканом возрастом около 40 млн лет и разместить его в музее. Об этом сообщил гендиректор предприятия Михаил Зацепин в видеообращении, показанном в ходе янтарного аукциона в Москве.

"В адрес комбината поступило очень много писем, и даже от правительства Калининградской области, от министерства туризма с просьбой снять его [янтарь] с торгов, разместить в нашем музее с таким расчетом, чтобы туристы, которые посещают янтарный комбинат, Калининградскую область могли любоваться этим феноменом природы. И поэтому руководство комбината приняло решение его не продавать, а дать возможность, чтобы он дальше жил в стенах родного Калининградского янтарного комбината", - сказал он.

В конце июня Калиниградский янтарный комбинат сообщил о добытом инклюзе с тараканом внутри. По оценкам специалистов, возраст древнего обитателя составляет 35-40 млн лет.

АО "Калининградский янтарный комбинат" - единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря-сырца и изготовление из него ювелирной и сувенирной продукции. Разрабатывает Приморское месторождение в Калининградской области, на территории которой сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации "Ростех".

Аукцион редкого янтаря проходит 2 августа в Москве на ВДНХ в рамках VIII Международного янтарного форума AmberForum’25.