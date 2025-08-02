Самородок весит 2 122 г

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Самый крупный из выставленных на торги самородков, добытых Калининградским янтарным комбинатом Ростеха, продан за 1,18 млн рублей, передает корреспондент ТАСС с янтарного аукциона.

Стартовая цена камня составила 650 тыс. рублей. Вес самородка - 2 122 г.

Самый дорогой со стартовой ценой в 750 тыс. рублей камень "Битлз" был продан по этой же цене. Вес камня составляет 1 666 г.

Всего на аукцион было выставлено 50 лотов, некоторые были проданы по стартовой стоимости, однако у большинства камней цена в ходе торгов возрастала в несколько раз. Например, цена янтаря с мелким насекомым - муравьем - и фрагментами фауны выросла с 38 тыс. до 122 тыс. рублей, а инклюз с многоножкой был продан за 88 тыс. рублей при стартовой цене в 13 тыс. рублей.

АО "Калининградский янтарный комбинат" - единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря-сырца и изготовление из него ювелирной и сувенирной продукции. Разрабатывает Приморское месторождение в Калининградской области, на территории которой сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. В 2013 году, согласно указу президента Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации "Ростех".

Аукцион редкого янтаря проходит 2 августа в Москве на ВДНХ в рамках VIII Международного янтарного форума AmberForum’25.

В новось внесена правка (15:45 мск) - передается с исправлением во втором и третьем абзацах, верно - грамм (г).