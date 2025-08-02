Запасы газа в европейских хранилищах на 31 июля составили 68,58% против 85,1% годом ранее

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Закачка газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) в июле стала максимальной за последние три года на фоне стремления Европы успеть заполнить свои ПХГ на 90% к зиме, а запасы к концу месяца поднялись почти до 69%, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

Закачка газа в европейские хранилища в июле составила 11,4 млрд куб. м - на максимуме за три года, но на 8% ниже, чем в июне. В то же время отбор из ПХГ оказался равен 683 млн кубометров, что на 9% ниже показателей 2024 года.

Запасы газа в хранилищах Европы на 31 июля составили 68,58% (на 7,97 процентного пункта ниже, чем в среднем за последние пять лет) против 85,1% годом ранее. По итогам прошедшего месяца в них находилось 75,2 млрд куб. м газа. Нетто-закачка газа (разница между объемом закачки и отбора) в подземные хранилища Европы с начала летнего сезона превысила 38 млрд куб. м из требуемых 61 млрд куб. м для заполнения на 90% к следующей зиме. Однако уровень запасов в ПХГ в июле все еще на 18,4 млрд куб. м (на 20%) ниже значения годом ранее.

Ранее "Газпром" предрекал Европе трудности при заполнении хранилищ к зиме. Этим летом странам региона понадобится больше газа для заполнения хранилищ и в условиях ограниченного ввода новых мощностей на рынке предстоит конкурировать за СПГ с Азией, чей спрос на топливо растет. Форум стран - экспортеров газа (ФСЭГ) ожидал, что летние биржевые цены на газ окажутся выше, чем были зимой, что подрывает экономическую целесообразность закачки газа в ПХГ.

По итогам июля средняя цена газа в Европе составила около $410 за тыс. куб. м (-7% по сравнению с июнем) и оказалась на 12% выше, чем в июле 2024 года. В целом летом 2025 года котировки оказываются на 13% выше к аналогичному периоду 2024 года на фоне более высокого спроса на газ для заполнения хранилищ к зиме. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС за прошедший месяц составила 12% против 15% в июне.

Поставки СПГ в Европу

Европа в июле сбавила рекордные темпы импорта СПГ, но показатели закупок все равно остаются достаточно высокими. По итогам прошедшего месяца потоки СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС составили около 11,3 млрд куб. м, оказавшись на 8% ниже, чем в июне, и на 37% больше к июлю 2024 года.

Всего по итогам января - июля поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы остались на рекордном уровне и превысили 83 млрд куб. м - на 23% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Ранее Международное энергетическое агентство сообщило, что импорт СПГ Европой в I полугодии достиг исторического максимума и может сохранить рекордные темпы по итогам всего 2025 года.