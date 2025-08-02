По словам министра транспорта России, после реализации первого проекта должны начаться работы над следующим

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 августа. /ТАСС/. Радиоэлектронная и строительная отрасли получат развитие в России благодаря созданию магистралей высокоскоростного движения. Об этом заявил журналистам министр транспорта РФ Андрей Никитин после торжественной церемонии закладки камня в строительство первого в стране завода по изготовлению инновационных безбалластных рельсовых железнодорожных плит для высокоскоростной магистрали (ВСМ) в Новгородской области.

"Безусловно, и это очень важно, это [развитие получат] радиоэлектронная отрасль, это отечественная электронная база, отечественные программные компоненты, вся та программная база, вокруг которой будет строиться управление высокоскоростным движением. Это строительная отрасль, это безусловно все, что связано со строительством самих поездов скоростного движения. Поэтому эффект суммарный для экономики, я думаю, будет огромный", - сказал Никитин.

Министр отметил, что работа должна быть выстроена таким образом, чтобы после реализации первого проекта приступить к следующему. "То есть это не разовая история, это не просто какая-то игрушка, это та система высокоскоростного движения, которая в дальнейшем в стране будет развиваться", - добавил он.

Создание завода и строительство высокоскоростной магистрали будут способствовать и развитию Новгородской области, отметил врио главы региона Александр Дронов. "Это инвестиции, это новые рабочие места, это налоги, это та продукция, которая не имеет сейчас аналогов. Это же, конечно, развитие технического научного потенциала. Это развитие наших колледжей, развитие новгородского университета имени Ярослава Мудрого. И еще раз повторюсь, это драйвер для социально-экономического развития всей нашей области", - пояснил он журналистам.