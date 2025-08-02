Предприятие будут производить инновационные рельсовые железнодорожные плиты для высокоскоростной магистрали, сообщает пресс-служба регионального правительства

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 августа. /ТАСС/. Торжественная церемония закладки камня в строительство первого в России завода по изготовлению инновационных безбалластных рельсовых железнодорожных плит для высокоскоростной магистрали (ВСМ) состоялась в Новгородской области. Участие в церемонии начала строительства принял министр транспорта РФ Андрей Никитин, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Полтора месяца назад на Петербургском международном экономическом форуме мы с группой компаний "Нацпроектстрой" подписали соглашение о строительстве на территории Новгородской области современного завода по изготовлению плит для высокоскоростной магистрали. А уже сегодня мы с вами закладываем первый камень в этот завод. Уникальный проект, уникальный завод. И те темпы, которые показывают развитие этого проекта, - в духе скоростной магистрали", - сказал врио губернатора Новгородской области Александр Дронов.

Глава региона также подчеркнул, что для Новгородской области этот завод является важной инвестицией. "Это налоги, это высокотехнологичные рабочие места. И, конечно, продукция, которой нет аналогов не только в нашей стране, но и в мире. Для Новгородской области это большая честь. И в то же время - это большая ответственность. И мы сделаем все, что от нас зависит, в части касающейся, для того чтобы проект был реализован. Чтобы вся страна гордилась этим проектом", - уточнил Дронов.

Значимость предприятия для ВСМ

Министр транспорта назвал начало строительство завода "важной вехой в реализации одного из ключевых инфраструктурных проектов страны". "Мы говорим о новой экономике, новой скорости, новой связности наших регионов. Мы говорим о подготовке наших специалистов. Уже на первом этапе создается транспортный каркас, который не только объединит крупнейшие города, но и сформирует базу для долгосрочного роста и технологического развития. Великий Новгород - это один из древнейших городов России, это наша первая столица, это родина российской государственности и это точка опоры технологического будущего. Это не только история, это не только прошлое, но и это самые современные технологии, самое современное образование", - отметил министр.

Никитин добавил, что вокруг строительства ВСМ объединяются десятки регионов, сотни предприятий, тысячи специалистов, а также закладываются новые рабочие места, цепочки кооперации и открываются новые возможности для бизнеса и регионального развития.

"Реализация проекта - это не просто модернизация транспортной сети. Это вклад в наш технологический суверенитет, промышленную независимость, устойчивое развитие. Впереди ждет большая работа, но мы уже уверенно двигаемся вперед. Сегодняшнее торжественное мероприятие абсолютно этому подтверждение. Благодарю всех, кто трудится над реализацией этого стратегического проекта. Проектировщиков, строителей, инженеров, представителей бизнеса и власти. Желаю успешной реализации всех этапов строительства, уверенного движения по рельсам высоких скоростей", - отметил Никитин, обращаясь к собравшимся.

Первая продукция

Как отметил генеральный директор группы компаний "Нацпроектстрой" Алексей Крапивин, данный завод является первым в стране высокотехнологичным предприятием по производству безбалластных рельсовых железнодорожных плит. Планируется, что в июле следующего года завод выпустит первую плиту.

"В эту разработку вложено очень много сил наших инженеров, многолетние инвестиции группы. Мы занимаемся разработкой уже более 4 лет. Нам удалось достигнуть инновационного продукта, который позволяет гарантированно обеспечивать стабильность железнодорожного пути. А это критически необходимо для скорости 400 км в час. Я уверен, что наша технология будет самой передовой в мире. <...> Это автоматизированное роботизированное производство, на котором будут присутствовать люди, по сути контролирующие работу роботов. Такой завод заменяет три обычных завода", - добавил Крапивин.