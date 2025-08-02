Производство в Новгородской области будет максимально автоматизированным, с применением роботов, сообщил генеральный директор группы компаний "Нацпроектстрой" Алексей Крапивин

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 августа. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в создание двух заводов по производству инновационных безбалластных рельсовых железнодорожных плит для высокоскоростной магистрали (ВСМ) оценивается в 17 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам генеральный директор группы компаний "Нацпроектстрой" Алексей Крапивин после церемонии закладки первого камня в строительство завода.

"Объем инвестиций. На сегодняшний день в разработку группы компаний "Нацпроектстрой" уже инвестировано более 1 млрд рублей. В новгородский завод мы планируем инвестировать порядка 12 млрд рублей. Также еще будет строительство второго завода - порядка 5 млрд рублей. То есть суммарно порядка 17 млрд рублей будет проинвестировано в новое технологичное производство", - сказал Крапивин.

По его словам, данное производство является "максимально автоматизированным", с применением роботов. "Такое производство одно может заменить три традиционных. Рассчитываем, что через год сможем на открытии предприятия показать максимально технологичный завод с минимальным применением людских ресурсов, которые будут контролировать по сути работу роботов", - пояснил Крапивин.

Он также отметил, что плиты, которые будут выпускаться на заводе в Новгородской области, являются отечественной разработкой. "Она отличается от международных аналогов тем, что она изначально разрабатывалась под российский рельс и колею. Также у нее есть уникальная особенность: она может функционировать в температурах от -50 до +50 градусов", - сказал Крапивин.