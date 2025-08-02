Кабельная линия позволила повысить надежность электроснабжения Центрального и Адмиралтейского районов с населением около 400 тыс. человек, сообщили в компании

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин проинспектировал работу высокотемпературной сверхпроводниковой кабельной линии постоянного тока (ВТСП), которая ранее была введена в опытную эксплуатацию в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении компании.

"Инновационный транзит протяженностью 2,5 км не имеет аналогов в мире среди действующих объектов. Он позволил повысить надежность электроснабжения Центрального и Адмиралтейского районов с населением около 400 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Главная особенность ВТСП - наличие сверхпроводника, у которого сопротивление стремится к нулю при охлаждении ниже 77 К (-196,15 °С). Технология дает возможность передавать на среднем напряжении 20 кВ электрические мощности, характерные для сетей высокого и сверхвысокого напряжения 110-330 кВ. При этом потери энергии при транспортировке отсутствуют. Сейчас это одно из наиболее перспективных направлений развития отрасли, отметили "Россети".

"Создание ВТСП-линии, интегрированной в действующую систему электроснабжения мегаполиса, является знаковым проектом для мировой энергетики. В его основу легли собственные разработки группы "Россети", на которые получено более 10 патентов. Этот опыт открывает возможности для создания энергоэффективного оборудования нового поколения, которое может использоваться в условиях плотной городской застройки, для выдачи мощности электростанций, питания крупных предприятий, сооружения энергомостов", - сказал Рюмин, слова которого приводятся в сообщении.

Инновационный транзит с возможностью реверсной передачи проложен между подстанциями 330 кВ "Центральная" и 110 кВ "РП 9". Он стал элементом активно-адаптивной сети с возможностью регулирования перетока мощности и ограничения токов короткого замыкания. Пропускная способность линии составляет 50 МВт. В реализованном проекте рекордной также является длина криогенного контура, по которому осуществляется прокачка жидкого азота для поддержания необходимой температуры - около 5 км.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.