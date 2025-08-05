Средства пойдут на строительство школ и поликлиники, благоустройство, обновление медучреждений и поддержку городской инфраструктуры, сообщили в пресс-службе региона

КРАСНОДАР, 5 августа. /ТАСС/. Около 5 млрд рублей выделят в 2025 году на развитие Армавира из бюджета Краснодарского края. Средства направят на строительство школ и поликлиники, благоустройство, обновление медучреждений и поддержку городской инфраструктуры, сообщили в пресс-службе региона.

"По итогам 2024 года Армавир занял третье место в регионе по социально-экономическому развитию. <…> Но для меня главное, чтобы за этими цифрами стояло улучшение качества жизни людей, строительство новых социальных объектов, дорог, парков и скверов. На эти цели в 2025 году из краевого бюджета Армавиру дополнительно выделили 5 миллиардов рублей", - сказал губернатор края Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что в 2025 году средства направят на строительство новых школ и детских садов, возведение поликлиники, капитальный ремонт учебных заведений и благоустройство городской среды. Кроме того, в Армавире продолжается модернизация системы здравоохранения: ведется ремонт онкодиспансера и травматологического центра, закупается техника и автомобили, решаются кадровые вопросы, включая обеспечение врачей жильем.

"Сейчас в активной стадии 47 проектов на 105,5 миллиарда рублей. По линии востребованности краевых фондов поддержки бизнеса Армавир традиционно занимает первые места в округе", - цитирует пресс-служба вице-губернатора Александра Руппеля.