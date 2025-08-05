Импорт товаров и услуг в июне составил $337,5 млрд

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Дефицит торгового баланса США в июне сократился на 16% по сравнению с маем и составил $60,2 млрд. Об этом сообщило министерство торговли страны.

Импорт товаров и услуг в июне составил $337,5 млрд, что на 12,8% ниже, чем в мае. Экспорт снизился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, до $277,3 млрд.

Как отмечает министерство торговли, на фоне введения администрацией президента Дональда Трампа таможенных пошлин импорт товаров в США сократился до минимума с марта прошлого года. При этом торговый дефицит с Китаем достиг $9,5 млрд, что стало самым низким показателем с февраля 2004 года. Импорт из КНР упал до $18,9 млрд, что является самым низким уровнем с февраля 2009 года.

По итогам 2024 года дефицит торгового баланса США достиг $918,4 млрд, увеличившись на 17% в годовом исчислении. Экспорт американских товаров и услуг составил $3,19 трлн, импорт - $4,11 трлн.