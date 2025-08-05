ФПК разрешила пассажирам перевозить в поездах летающих поссумов и сурикатов

Вагоны, где перевозка животных разрешена, отмечены специальным символом в виде лапки

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) разрешила пассажирам в поездах перевозку летающих поссумов и сурикатов, сообщила компания.

"Пополняем список животных, которых можно перевозить в поездах АО "ФПК". Теперь в поездку с хозяином смогут отправляться сахарные сумчатые летяги (летающий поссум) и сурикаты. Вагоны, где перевозка животных разрешена, отмечены специальным символом в виде лапки", - говорится в сообщении.

В ФПК напомнили, что маленьких животных необходимо перевозить в переноске, в которой им будет удобно находиться все путешествие. "Только с начала года в поездку с хозяевами отправилось более 500 тыс. домашних любимцев. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года", - рассказали в ФПК.