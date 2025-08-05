Все данные участников сохранены в полном объеме, потери информации не произошло, сообщили в авиакомпании

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Доступ к личному кабинету программы "Аэрофлот бонус" временно ограничен в связи с проведением технических работ, сообщили в авиакомпании.

"В настоящее время доступ к личному кабинету программы "Аэрофлот бонус" временно ограничен в связи с проведением технических работ. Все данные участников сохранены в полном объеме, потери информации не произошло", - говорится в сообщении.

При этом ускоренная регистрация в аэропортах и доступ в бизнес-залы предоставляются участникам программы в обычном режиме. В авиакомпании заверили, что участники могут продолжать ими пользоваться без ограничений.

"Возможность оформления премиальных авиабилетов, а также начисления миль за перелеты, покупки и услуги банков-партнеров участникам программы будет доступна после завершения регламентных работ, о чем мы сообщим дополнительно. Мы прилагаем все усилия для восстановления работы системы в кратчайшие сроки", - добавили в авиакомпании.