Запуск нового цеха планируется в 2027 году, отметили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Компания "Научно-производственный центр кормовых технологий" построит новый цех по производству кормов для аквакультур в Дмитрове. Его запуск запланирован на 2027 год, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Новый цех значительно увеличит производственные мощности предприятия в сегменте кормов для рыбоводства и других водных культур - ожидаемый рост объемов составит десятикратное увеличение. Ожидается, что общий годовой выпуск продукции после ввода новых мощностей достигнет порядка 35 тыс. тонн сухих кормов и свыше 8 тыс. тонн влажных рационов для питомцев ежегодно. Это позволит обеспечить стабильное снабжение продукцией российских потребителей и укрепить позиции компании на внутреннем рынке зоотоваров и специализированного питания для аквакультуры", - привели в пресс-службе слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

Она добавила, что запустить новый цех компания планирует в 2027 году. В настоящее время на предприятии создано более 320 рабочих мест, расширение производство позволит увеличить штат компании до 450 человек.

Поясняется, что новый цех будет расположен на территории действующего завода, который специализируется на выпуске высококачественных кормов для домашних животных - собак и кошек, а также специализированных продуктов питания для промышленных аквакультур.