Разрешается проход судов с осадкой до 4,5 м, пишет издание "Экономическая правда"

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Украина с 6 августа возобновляет судоходство по руслу Быстрое канала Дунай - Черное море, разрешается проход судов с осадкой до 4,5 м, сообщает издание "Экономическая правда".

23 июля в русле Быстрое произошел взрыв на судне-земснаряде, принадлежащем государственному предприятию "Администрация морских портов Украины" (АМПУ). Сообщалось, что в результате взрыва погибли три члена экипажа, еще несколько человек были госпитализированы. После этого движение по руслу Быстрое закрыли.

Причины взрыва на судне до сих пор неизвестны.

Канал Дунай - Черное море - глубоководный судоходный канал, проложенный по руслам Быстрое, Старостамбульское и Килийское в дельте Дуная. Находится на территории Одесской области Украины. Длина судового хода по природным руслам 172 км, протяженность искусственного морского подходного канала - 3,4 км.

В июле 2022 года АМПУ объявила о начале дноуглубительных работ в дунайских портах Измаил и Рени, чтобы дунайские порты получили возможность принимать морские суда с большей осадкой - дедвейтом до 8 тыс. тонн. Динамика грузопереработки в портах Измаил и Рени зависит не только от глубин у причалов, но и от пропускной способности румынского Сулинского канала и украинского судового хода в русле Быстрое, их транспортные возможности ограничены. Украинский канал, как правило, загруженнее румынского, поскольку стоимость прохода судов в нем примерно наполовину ниже.