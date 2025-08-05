Подорожание или исчезновение индийских товаров американский потребитель быстро почувствует, считает главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Критичных для США статей экспорта у Индии в отличие от Китая нет, тем не менее американский потребитель почувствует исчезновение или подорожание индийских товаров. Такое мнение ТАСС высказал главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин.

Ранее США заявили, что в ближайшие сутки повысят таможенные пошлины для Индии из-за закупок страной российской нефти. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Индия не представляет собой хорошего торгового партнера для США из-за установленных ею высоких таможенных пошлин.

"На страну приходится менее 3% американского импорта, и у нее нет критичных рычагов давления, таких как редкоземельные материалы у Китая. Однако поставляются в значительной мере потребительские товары, такие как одежда, медикаменты, компоненты для них и электроника", - сказал Копейкин.

По словам собеседника агентства, в их числе товары с производств, созданных в Индии, как замена мощностям в Китае.

"Подорожание или исчезновение индийских товаров американский потребитель быстро почувствует", - заключил эксперт.