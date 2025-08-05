Это произойдет в случае заинтересованности Ташкента, заявил министр энергетики Белоруссии Денис Мороз

МИНСК, 5 августа. /ТАСС/. Белорусская сторона может принять участие в реализации проекта по сооружению атомной электростанции (АЭС) в Узбекистане в случае заинтересованности Ташкента. Об этом заявил министр энергетики Белоруссии Денис Мороз на встрече с делегацией Агентства по атомной энергии Узбекистана ("Узатом") под руководством его директора Азима Ахмедхаджаева.

"Обсуждены возможности взаимодействия по вопросам развития ядерной энергетической инфраструктуры, подготовки кадров, обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом, интеграции АЭС в энергосистему. Беларусь открыта для партнерства и готова обмениваться опытом в сфере атомной энергетики с Узбекистаном, отметил министр. По его словам, белорусская сторона также может принять участие в реализации проекта по сооружению атомной электростанции в Узбекистане в случае заинтересованности узбекской стороны", - говорится в сообщении пресс-службы белорусского Минэнерго.

В рамках визита в Белоруссию делегация "Узатома" посетит Белорусскую АЭС, специалисты двух стран определят возможные направления сотрудничества.

Денис Мороз отметил, что строительство и ввод в эксплуатацию Белорусской АЭС обеспечило не только энергетическую безопасность страны, но и динамичное развитие смежных отраслей. "Атомная электростанция стала трамплином для выхода Беларуси на новый технологический уровень", - подчеркнул он. Министр обратил внимание, что Белорусская атомная электростанция соответствует всем высоким международным стандартам.

В свою очередь Ахмедхаджаев указал, что белорусский опыт в реализации проекта по строительству и интеграции атомной электростанции в энергосистему страны является передовым и наиболее успешным. "У нас есть хорошие перспективы, чтобы найти точки соприкосновения, развивать сотрудничество и пригласить белорусских коллег принять участие в нашем проекте", - добавил он.

Контракт, подписанный 27 мая 2024 года в Ташкенте, предусматривает сооружение в Джизакском районе первой в Узбекистане АЭС - атомной электростанции малой мощности, состоящей из шести реакторов по 55 МВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает АО "Атомстройэкспорт" (Инжиниринговый дивизион Росатома), а к работам будут привлечены местные компании. Как сообщило в июне 2025 года Минэкономразвития РФ, в этом году президенты Узбекистана и России достигли договоренности о переформатировании проекта и строительстве двухблочной АЭС большой мощности и двухблочной атомной электростанции малой мощности.