Отечественный сервис D-ATIS позволяет практически в любой точке мира, на любом расстоянии от аэродрома принимать обновленные сводки через несколько секунд после их формирования органами обслуживания воздушного движения, сообщили в Ростехе

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Первый отечественный сервис D-ATIS по доставке в цифровом виде метеорологической и аэронавигационной информации экипажам воздушных судов внедрен в России. Об этом сообщил Ростех в Telegram-канале.

Через эту систему пилоты получают актуальную информацию о погоде, состоянии взлетно-посадочной полосы, навигационных средствах и другие данные в цифровом виде. Ранее подобные сводки поступали в голосовых сообщениях, отметили в Ростехе.

"Внедрение сервиса D-ATIS позволяет практически в любой точке мира, на любом расстоянии от аэродрома посадки принимать обновленные сводки через несколько секунд после их формирования органами обслуживания воздушного движения (ОВД). Благодаря этому экипаж может заранее подготовиться к заходу на посадку в аэропорту назначения", - говорится в сообщении.

Работа проводилась по утвержденной Росавиацией дорожной карте по внедрению услуг с использованием сетей цифровой передачи данных "борт-земля". Как отметили в Росавиации, тестирование проходило в московском аэропорту Внуково, петербургском аэропорту Пулково и самарском аэропорту Курумоч с участием авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия" и S7 ("Сибирь"). В дальнейшем цифровой сервис D-ATIS планируется поэтапно ввести на всей территории страны.

До марта 2022 года в России информационный обмен "борт-земля" для отечественных и иностранных авиакомпаний осуществлялся на базе решений швейцарской SITA и американской ARINC, уточнили в Ростехе.