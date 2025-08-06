По данным НБКИ, наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в первом полугодии был отмечен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Республике Татарстан

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Объем выданных в первом полугодии 2025 года автокредитов сократился на 47,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 576,5 млрд рублей (в январе - июне 2024 года - 1091,4 млрд рублей). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в первом полугодии был отмечен в Москве (52,5 млрд рублей), Московской области (46,5 млрд рублей), Санкт-Петербурге (31,3 млрд рублей), Краснодарском крае (29 млрд рублей) и Республике Татарстан (28 млрд рублей).

Среди 15 регионов - лидеров в этом виде розничного кредитования самую серьезную динамику сокращения объемов выданных автокредитов в январе - июне 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года продемонстрировали Ростовская область (-57,2%), Московская область (-54,5%), Москва (-54,4%), Санкт-Петербург (-53,6%), а также Ленинградская область (-52,2%).

"Падение выдачи автокредитов в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало следствием роста рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года. Кроме того, сокращению выдачи автокредитов способствовало введение в середине прошлого года макропруденциальных ограничений в отношении выдачи автокредитов гражданам с высоким показателем долговой нагрузки (более 50%). Таким гражданам после введения соответствующих ограничений автокредиты стали практически недоступны", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.