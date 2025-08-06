Эксперт Ван Цзайбан: санкции США ударят по энергетической безопасности Европы

Китай и Индия, вероятнее всего, примут адекватные ответные меры, считает старший научный сотрудник китайского аналитического института "Тайхэ"

ПЕКИН, 6 августа. /Корр. ТАСС Артем Прытков/. Вторичные санкции за покупку российских энергоносителей, вводимые Вашингтоном против КНР и Индии, в конечном итоге могут ударить по энергетической безопасности Европы. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил старший научный сотрудник китайского аналитического института "Тайхэ" Ван Цзайбан.

"Я подозреваю, что санкции Трампа в отношении Китая и Индии, связанные с российским энергетическим сотрудничеством, вероятнее всего нацелены на то, чтобы через ослабление сотрудничества РФ с Китаем и Индией облегчить Соединенным Штатам импорт российских энергоресурсов, которые затем подвергнутся перепродаже в Европу, тем самым подавляя независимое развитие Европы и увеличивая ее энергетическую зависимость от Вашингтона", - отметил эксперт.

При этом он указал, что КНР и Индия, вероятнее всего, примут адекватные ответные меры и не допустят увеличения импорта этими странами американских энергоресурсов [вместо российских], как на это надеются в Вашингтоне.

4 августа Трамп написал в Truth Social, что значительно повысит пошлины в отношении Индии за импорт и перепродажу российской нефти. До этого он заявил, что США вводят пошлины в размере 25% на импорт индийских товаров. Он добавил, что Индия "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. МИД республики назвал нападки США и ЕС из-за импорта индийской стороной российской нефти неоправданными, так как страны Запада ранее поощряли такую торговлю и сами продолжают закупать товары и услуги в РФ.