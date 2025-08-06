Арсенал возможных мер санкционного давления у Вашингтона становится все меньше, отметил старший научный сотрудник китайского аналитического института "Тайхэ"

ПЕКИН, 6 августа. /Корр. ТАСС Артем Прытков/. Вторичные санкции за покупку российских энергоносителей, вводимые Вашингтоном против КНР и Индии могут подорвать гегемонию доллара и усилить БРИКС. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил старший научный сотрудник китайского аналитического института "Тайхэ" Ван Цзайбан.

"Если США готовы идти на полный разрыв торгово-экономических связей, им следует учитывать, что это включает и гегемонию доллара. В результате это может привести к ускорению интернационализации юаня и более тесному экономическому и финансовому сотрудничеству в странах БРИКС", - отметил эксперт.

При этом он указал, что арсенал возможных мер санкционного давления в руках Вашингтона становится все меньше.

4 августа Трамп написал в Truth Social, что значительно повысит пошлины в отношении Индии за импорт и перепродажу российской нефти. До этого он заявил, что США вводят пошлины в размере 25% на импорт индийских товаров. Он добавил, что Индия "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. МИД республики назвал нападки США и ЕС из-за импорта индийской стороной российской нефти неоправданными, так как страны Запада ранее поощряли такую торговлю и сами продолжают закупать товары и услуги в РФ.