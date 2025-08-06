Кроме того, возобновляемые источники энергии могут способствовать развитию экономики региона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 августа. /ТАСС/. Возобновляемые источники энергии могут способствовать развитию экономики Камчатки, а сам регион может стать моделью для развития стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Таким мнением с участниками форума "Экосистема. Заповедный край" поделился директор департамента по энергетике экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) ООН Лю Хунпэн.

"Опыт, полученный на Камчатке, может быть весьма ценным для тиражирования [в страны АТР]. Именно поэтому мы встретились здесь - в регионе, который в полной мере демонстрирует как географическую удаленность, так и богатство природных ресурсов. Это прекрасный пример, в чем мы убедились лично: от вулканических ландшафтов до геотермальных систем. Мы видим, что объекты возобновляемой энергетики способны поддерживать местную экономику и способствовать развитию, в том числе устойчивому", - сказал Лю Хунпэн.

Организаторами форума, который проводится с 2022 года по поручению президента России Владимира Путина, выступают Федеральное агентство по делам молодежи и правительство Камчатского края.